Украина за последние шесть месяцев потеряла около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

«С учетом последней потери общее количество потерянных танков M1A1 Abrams на Украине приблизилось к 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев», – сообщили авторы статьи.

В материале отмечается, что Abrams представляют из себя самые редкие танки на вооружении Украины.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские бойцы сумели подбить танк Abrams американского производства в Курской области. Тогда же украинские военные лишились еще «десятка единиц техники», в том числе пикапов.

До этого журналисты Military Watch Magazine подтвердили уничтожение танка M1A1 Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее появилось видео уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области.