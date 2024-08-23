Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число уничтоженных танков ВСУ американского производства

MWM: Украина за полгода потеряла примерно 20 американских танков Abrams

close
100%
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Украина за последние шесть месяцев потеряла около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

«С учетом последней потери общее количество потерянных танков M1A1 Abrams на Украине приблизилось к 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли в течение последних шести месяцев», – сообщили авторы статьи.

В материале отмечается, что Abrams представляют из себя самые редкие танки на вооружении Украины.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские бойцы сумели подбить танк Abrams американского производства в Курской области. Тогда же украинские военные лишились еще «десятка единиц техники», в том числе пикапов.

До этого журналисты Military Watch Magazine подтвердили уничтожение танка M1A1 Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее появилось видео уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами