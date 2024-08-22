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На Украине пропал без вести ирландский наемник

Irish Examiner: на Украине пропал 20-летний наемник из Ирландии Алекс Рыжук

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Reuters

Наемник из Ирландии Алекс Рыжук, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропал без вести. Об этом пишет газета Irish Examiner.

По информации издания, 20-летний молодой человек является уроженцем Южного Дублина. Он «родился в семье украинцев» и отправился на поле боя, как только ему исполнилось 18 лет.

В материале отмечается, что гражданин Ирландии пропал несколько недель назад. В тот момент он находился недалеко от линии фронта на востоке Украины, уточнили журналисты.

Корреспонденты обратились в министерство иностранных дел страны, попросив прокомментировать ситуацию. Однако во внешнеполитическом ведомстве лишь заявили, что знают об исчезновении Рыжука.

22 августа командующий группой иностранных наемников на Украине Райан О'Лири в своих социальных сетях пожаловался на отсутствие дисциплины в рядах ВСУ. Гражданин США рассказал, что уже более двух лет участвует в боевых действиях. За это время он сильно разочаровался в украинским солдатах, так как они ленивы и необучаемы.

Ранее в Общественной палате РФ призвали не брать в плен иностранных наемников.

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