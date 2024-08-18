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В Белоруссии завили о готовности реагировать на возможные провокации Киева

Глава Минобороны РБ Хренин заявил о возможных провокациях Киева

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что группа войск, направленная для укрепления границы с Украиной, уже развернута и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева. Об этом он рассказал телеканалу «Беларусь 1».

Также Хренин упоминал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить военное присутствие на Гомельском и Мозырском направлениях на юге страны, где она соседствует с Украиной.

«Южное операционное направление усиливается соответствующей группировкой войск, которая уже выполняет свои задачи. Мы готовы реагировать на любые провокации со стороны украинского режима, который, к сожалению, находится в состоянии агонии, и мы не можем быть уверены в адекватности их действий», — отметил министр.

Лукашенко сообщил, что 9 августа над территорией Беларуси были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, а часть дронов была уничтожена российскими силами над территорией России. Белорусский лидер охарактеризовал это как провокацию и подчеркнул, что она не останется без ответа.

Ранее командующий ВВС Белоруссии рассказал о полетах авиации НАТО у границ страны.

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