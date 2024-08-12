В Запорожской области сообщили о более 350 взрывах за сутки

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за сутки прозвучало 357 взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Он написал, что поступила информация об уничтожении нескольких инфраструктурных предприятий. Однако подробностей он не привел.

Накануне в Одессе на юге Украины произошли взрывы. Также в ночь на 11 августа серия взрывов произошла в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.

Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове. Позже стало известно о взрывах в Киеве. Также были зафиксированы взрывы в районе Полтавы и в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.