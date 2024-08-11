Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что отправка резервов украинских войск в Курскую область только усилит их тяжелое положение. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.

«Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть еще один фронт где-нибудь будет просто еще одним примером того, что украинцы делают регулярно: усиление провала, проще говоря», — отметил он.

Меркурис считает, что украинские войска бессмысленно и опрометчиво перебросили резервы в район Курской области. По мнению аналитика, вместо этого они могли бы укрепить оборону Покровска, который является ключевой позицией в Донбассе.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее полковник СБУ высказался о судьбе украинских войск в Курской области.