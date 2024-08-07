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Губернатор Воронежской области показал последствия атаки БПЛА

Глава Воронежской области Гусев опубликовал фото с последствиями атаки дронов

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Телеграм-канал «Гусев»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал фотографии, на которых запечатлены последствия атаки украинских дронов на административный центр региона. Снимки появились в его личном Telegram-канале.

На кадрах видно, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получил многоэтажный жилой дом. На трех последних этажах здания оказались выбиты окна и частично оторвалась облицовка фасада.

По словам главы субъекта, здание находится на улице Березовая Роща.

Воронеж подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) утром 7 августа. Гусев рассказал, что сработавшие в регионе системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили дроны.

Однако обломки одного из них упали на жилой дом на улице Березовая Роща. Фрагменты другого беспилотника рухнули на Ленинском проспекте, где также был поврежден многоквартирный дом и несколько автомобилей.

Губернатор Воронежской области подчеркнул, что во время атаки никто из жителей не пострадал. При этом на места происшествий направили сотрудников оперативных служб.

Ранее в Воронежской области из-за упавшего дрона загорелся коммунальный объект.

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