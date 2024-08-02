Украинские войска стали использовать новую версию «Бабы-Яги»

Вооруженные силы Украины начали применять новую версию тяжелого дрона «Баба-Яга» на Угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полевого медика подразделения Барс-23 «Орел» с позывным «Студент».

Дрон, отметил он, используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции.

Военный рассказал, что раньше эти беспилотники сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить, однако теперь к ним присоединяют аккумуляторы.

При этом сокращается полезная нагрузка, но сам дрон становится почти бесшумным, подчеркнул «Студент».

По его словам, на такую «Бабу-Ягу» вешают банки из-под энергетиков, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами.

В конце июля украинские СМИ сообщали, что российские военные сбили «Бабу-Ягу» с помощью приманки. «Страна.ua» писала, что ВС РФ использовали для этого сгоревший автомобиль УАЗ «Буханку».

Ранее российский морпех «Самурай» взял в плен «Бабу-Ягу».