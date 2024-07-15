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В Минобороны рассказали о боях в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение двум бригадам противника

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Станислав Красильников/РИА Новости

За минувшие сутки войска российской группировки «Днепр» нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник понес потери в живой силе и технике. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что боестолкновения с 35-й бригадой морской пехоты и 124-й бригадой теробороны ВСУ проходили в районах населенных пунктов Токаревка, Ивановка и Антоновка Херсонской области.

Согласно сводке, потери ВСУ составили до 110 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и шесть автомобилей.

15 июля сообщалось, что российская установка «Град» на Авдеевском направлении поразила район сосредоточения ВСУ. По предоставленной военным ведомством информации, расчет РСЗО получил от операторов разведывательного беспилотника сведения о месте расположения большого количества личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого установка «Град» оперативно выдвинулась в район боевого применения. Артиллеристы залпом реактивных снарядов калибра 122 миллиметра уничтожили скопление личного состава и техники противника на дистанции свыше 15 километров.

Ранее группа российских военных заняла три украинских опорных пункта вместо одного.

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Операция на Украине
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