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Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Херсонском направлении

Расчет FPV-дронов уничтожил командный пункт ВСУ на Херсонском направлении

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Расчет FPV-дронов российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир расчета ударных FPV-дронов с позывным «Якудза».

«Сегодня мы отработали по командному пункту противника, где находились иностранные наемники. Отработали удачно. Цель поразили, уничтожили», — заявил собеседник агентства.

По словам военного, им часто приходится наблюдать на фронте следы присутствия иностранных наемников. «Якудза» отметил, что во время атаки на блокпост были замечены иностранные флаги.

Также военнослужащий российской армии добавил, что на радиоперехватах работали другие подразделения и они слышали английскую речь.

Накануне военные операторы гаубицы 2С19 «Мста-С» из группировки российских войск «Центр» успешно уничтожили командный пункт украинской армии на направлении к Авдеевке. Отмечалось, что артиллеристы осуществляют непрерывный контроль над воздушным пространством.

Ранее боец ВС России заявил, что у ВСУ начинается снарядный голод.

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