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Сотрудники прокуратуры и СК РФ получат отсрочку от службы в армии

ГД РФ приняла закон об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК

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Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон, авторы которого предлагают распространить нормы об отсрочке на службу в армии на сотрудников органов прокуратуры и Следственного комитета. Об этом пишет РИА Новости.

По информации журналистов, документ был внесен на рассмотрение кабинетом министров страны. Члены правительства предложили внести изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

В тексте инициативы отмечается, что поступившим на службу в органы прокуратуры и учреждения Следственного комитета РФ гражданам будет предоставляться отсрочка от службы в армии. При этом речь идет о людях, получивших высшее образование по профильным специальностям.

Сейчас отсрочку от военной службы получают дипломированные сотрудники органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и таможенных органов. Также подобным правом обладают представители Государственной противопожарной службы и органов принудительного исполнения, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, авторы документа посчитали необходимым освободить некоторые категории граждан от военных сборов. В том числе речь идет о служащих в войсках национальной гвардии РФ, следственных органах и организациях прокуратуры.

Ранее в Минцифры РФ высказались об отсрочке от призыва для IT-специалистов без высшего образования.

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