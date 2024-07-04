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Войска РФ отразили атаку бригады ВСУ «Ярость»

МО РФ: российские войска отразили контратаку штурмовой бригады ВСУ «Ярость»

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Alina Smutko/Reuters

Министерство обороны России сообщило, что российские военные вступили в бой со штурмовой бригадой «Ярость» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили данную атаку.

В боях с элитным подразделением Вооруженных сил Украины участвовали силы группировки войск «Центр». Также в бои с ВС РФ вступили 31-я, 47-я и 95-я бригады ВСУ.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 490 бойцов. Также украинские войска потеряли три танка и три гаубицы Д-30.

«Ярость» — тактическое соединение Департамента полиции особого назначения Украины.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Украина нарастила группировку войск на Донецком и Харьковском направлениях из-за действий российских войск. По его словам, ВСУ поставлена задача «удержать любой ценой» город Волчанск Харьковской области. Командование украинской армии, утверждает советник главы ДНР, бросает неподготовленных мобилизованных солдат на передовую.

Ранее Минобороны сообщило о взятии поселка Шумы.

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