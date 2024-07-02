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ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра

Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра

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Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские войска обычно отправляют мелкие группы на резиновых лодках. Бойцы ВС России все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать диверсантов.

В ночь на 2 июля сообщалось, что украинская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Курской области, российские войска сбили над регионом девять беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 1 июля Петровский район Донецка был обстрелян украинскими военными снарядами калибром 155 миллиметров.

До этого российские военные уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины, которые базировались на аэродроме в Миргороде.

Ранее ВСУ обвинили в замалчивании эпидемии холеры.

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