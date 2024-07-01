Финляндия откроет США доступ к своим военным объектам

Парламент Финляндии единогласно одобрил соглашение с США, по которому откроет американской стороне доступ к 15 своим военным объектам. Об этом сообщает Yle.

Соглашение позволит открыть 15 военных баз в Финляндии для дальнейшего использования американскими войсками. В Финляндию также могут быть доставлено оборудование из США.

Военные зоны также будут включать объекты, доступ к которым будет только у американских войск.

До этого Швеция, Норвегия и Финляндия объявили о создании военно-транспортного коридора. Новый маршрут позволит быстро перемещать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию.

По информации The Telegraph, ссылающегося на источники, страны НАТО разрабатывают несколько «наземных маршрутов» для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае «крупной наземной войны» в Европе с Россией. Варианты переброски войск через порты на Балканах или через Норвегию, Швецию и Финляндию также рассматриваются.

Ранее Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории.