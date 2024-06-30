В Севастополе назвали число пациентов, которые остаются в больницах после атаки ВСУ

В больницах Севастополя остаются 22 пациента, пострадавших во время удара ракетами ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

По его словам, среди пациентов двое — несовершеннолетние.

Также он отметил, что на лечение в московские медучреждения перевезли 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. Московские врачи оценили состояние двух пациентов (взрослого и ребенка) как стабильно тяжелое. Еще 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, а пять пациентов в состоянии легкой степени тяжести.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее МЧС нашло и подорвало четыре суббоеприпаса ATACMS в воде на пляже в Севастополе.