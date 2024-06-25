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Пленный боец ВСУ осознал, что «воевал с братьями»

Пленный боец ВСУ Кэрэкеша вспомнил слова отца про братство русских и украинцев

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Сдавшийся в российский плен мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) Виктор Кэрэкеша заявил, что осознал братство русских и украинцев. Его слова передает РИА Новости.

«Видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня. Когда все случилось, меня взяли русские солдаты, ко мне нормально относились. Сразу накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли», — рассказал он.

По словам мужчины, в Хмельницкой области, откуда он родом, война не ощущается. Он также вспомнил слова отца о том, что украинцы и русские — братья.

В мае бойцы спецназа группировки «Центр» захватили вражеский опорный пункт в лесополосе. В блиндаже обнаружили брошенного своими раненого украинского солдата. Один из российских спецназовцев взвалил его себе на плечи и понес. Пленный в это время исполнял российский гимн.

В марте боец ВСУ сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны под Авдеевкой.

В октябре 2023 года военнослужащий российской группировки войск «Юг» с позывным «Кортес» сообщил, что вынес на себе раненого украинского бойца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ.

Ранее бойцы ВСУ сдались в плен после взрыва, устроенного их сослуживцем.

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