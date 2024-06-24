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Глава ГУР Украины заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Буданов: ситуация на фронте для украинской армии является сложной

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ситуация для украинских войск на поле боя остается сложной. Об этом в интервью американской газете Philadelphia Inquirer заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) генерал Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По его словам, в ближайшее время не приходится надеяться на изменение положения на фронте в лучшую сторону.

Буданов подчеркнул, что ситуация будет оставаться сложной еще, по крайней мере, в течение одного месяца.

До этого майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин заявил, что уровень генерала Буданова не выше, чем у командира взвода.

13 июня Буданов подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием.

Ранее в Британии раскрыли подробности покушения на Буданова.

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