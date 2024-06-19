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Обломок ракеты пробил крышу дома в селе под Белгородом

Гладков: системы ПВО сбили ряд воздушных целей на подлете к Белгороду

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ряд воздушных объектов вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Белгороду на фоне сигнала ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки ВСУ в Белгороде оказались повреждены кровли частного дома и гаража, а в селе Новая Нелидовка в Белгородском районе обломок снаряда пробил крышу частного дома. Гладков уточнил, что пока получил не всю информацию о последствиях обстрела, однако, предварительно, пострадавших среди местных жителей нет.

19 июня в Белгороде трижды объявляли ракетную опасность. Граждан просили спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

17 июня в результате атаки ВСУ оказались повреждены «КамАЗ» и два комбайна под Белгородом.

Ранее стало известно, сколько жителей частично разрушенного в городе Шебекино дома в Белгородской области уехали в ПВР.

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Обстрелы Белгородской области
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