Путин призвал беречь людей во время СВО

Во время специальной военной операции необходимо беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

Президент также отметил значительное омоложение в армии. По его словам, командармам в среднем 50 лет, а комдивам — 46.

Также Путин назвал обеспечение государства кадрами важнейшей задачей дня. Кроме того, президент подписал указы, согласно которым двум мотострелковым полкам и одному разведывательному пункту специального назначения присваиваются почетные наименования.

14 июня Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. По его словам, Россия готова начать переговоры при условии вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, отметил президент. Он добавил, что если Киев выполнит эти условия, то в ту же минуту из Москвы «последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.