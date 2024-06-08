Экс-разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что у РФ нет необходимости тратить ядерное оружие на Британию. Об этом он написал в посте в социальной сети X.

«В своей публикации он назвал идею о том, что РФ применит ядерное оружие против Британии, смехотворной», — сказал он.

Экс-американский разведчик и экс-инспектор Организации Объединенных Наций (ООН) Скотт Риттер сообщил, что правительства западных стран конструируют для России образ врага в СМИ. Его слова с сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», передает корреспондент «Газеты.Ru».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в руководстве стран Евросоюза говорят о страхе конфликта с Россией из-за желания создать «образ врага» перед налогоплательщиками.

Ранее в Кремле «поддержали» талантливые карикатуры на Путина.