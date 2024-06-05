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В Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС: в городе Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Валуйском городском округе и городе Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве посоветовали местным жителям спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Накануне министерство обороны России сообщало, что над Белгородской областью за день сбили четыре беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ атаковали два населенных пункта при помощи БПЛА. По его информации, один из дронов повредил автобус сельхозпредприятия, в котором находился водитель. В результате мужчину увезли в больницу с контузией.

До этого сообщалось, что в Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не пустила в подъезд детей, которые играли на детской площадке. Женщина отправила детей прятаться в соседнюю парадную. Местные жители отметили, что такие ситуации случаются постоянно.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых за ночь украинских дронах в трех регионах РФ.

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