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На Украине заявили о возможном наступлении ВС РФ на Харьковском направлении

В Харьковской области не исключили наступление ВС РФ на Золочевском направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы России готовят наступление на Золочевском направлении. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, его цитирует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По его словам, подготовка российской армии на еще одном участке фронта в Харьковской области вызывает обеспокоенность. Как заявил чиновник, в этой связи местные власти готовят эвакуацию населения.

29 мая советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска перебросили личный состав с Донецкого направления на Харьковское.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

27 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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Операция на Украине
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