В Белгородском селе после обстрела ВСУ начался пожар

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Байцуры Борисовского района Белгородской области, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На окраине села произошло возгорание сухой травы, силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания был ликвидирован», - пояснил губернатор.

По его словам, снаряды также упали на территории сельскохозяйственного предприятия. Осколками побило здание и спецтехнику, отметил Гладков.

По его информации, в результате инцидента никто не пострадал, оперативные службы работают на месте.

29 мая Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Стадников, город Шебекино и поселок Новая Таволжанка. В ходе обстрела Стадникова мирная жительница получила ранение осколком минометного снаряда в висок. О пострадавших в других населенных пунктах не сообщается.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.