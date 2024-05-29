Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ирландии сделали прогноз о дальнейших отношениях Запада и Украины

Журналист Боуз: Запад отбросит и забудет Украину, а Россия останется ее соседом

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Страны Запада отбросят и забудут Украину, как только она перестанет выполнять функции удобного им инструмента. К такому выводу пришел ирландский журналист Чей Боуз и сделал соответствующую публикацию в социальной сети X.

«Украина — это лишь удобный плацдарм, лаборатория для оружия НАТО», — утверждает колумнист.

Согласно его прогнозу, в будущем, когда использование республики будет исчерпано, западные страны откажутся от нее.

«А Россия останется ее соседом», — подчеркивается в сообщении.

Боуз также охарактеризовал Украину как источник человеческих ресурсов в неудавшейся прокси-войне.

Некоторое время назад члены фракции «Союз Сары Вагенкнехт» в немецком парламенте сочли политику Берлина по украинскому кризису провальной, поскольку она направлена на военное решение конфликта, а не на дипломатическое урегулирование боевых действий.

Ранее Украину предупредили о возможном крахе целых участков фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами