Страны Запада отбросят и забудут Украину, как только она перестанет выполнять функции удобного им инструмента. К такому выводу пришел ирландский журналист Чей Боуз и сделал соответствующую публикацию в социальной сети X.

«Украина — это лишь удобный плацдарм, лаборатория для оружия НАТО», — утверждает колумнист.

Согласно его прогнозу, в будущем, когда использование республики будет исчерпано, западные страны откажутся от нее.

«А Россия останется ее соседом», — подчеркивается в сообщении.

Боуз также охарактеризовал Украину как источник человеческих ресурсов в неудавшейся прокси-войне.

Некоторое время назад члены фракции «Союз Сары Вагенкнехт» в немецком парламенте сочли политику Берлина по украинскому кризису провальной, поскольку она направлена на военное решение конфликта, а не на дипломатическое урегулирование боевых действий.

Ранее Украину предупредили о возможном крахе целых участков фронта.