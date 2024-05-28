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Стало известно, в какие регионы придет жара до плюс 30 градусов

Вильфанд: аномальная жара ожидается в Центральной России и на севере страны

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Аномальная жара с температурами до плюс 30°C прогнозируется в Центральной России и на севере европейской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

В ночь на 29 мая в Москве столбики термометров достигнут 17°C, а в ночь на 30-е — плюс 18-20 градусов.

«Если в квартире нет кондиционера, то организм не успевает отдохнуть ночью при такой температуре», — отметил Вильфанд.

Почти июльское тепло накроет и северные регионы страны. В Архангельской области до конца недели температура воздуха будет в пределах плюс 23-28°C, в Мурманской области — 20-26°C, в Карелии — 26-27°C, а в Якутии — 26-29°C.

Вильфанд обратил внимание, что не обойдется конец весны и начало лето без отрицательных аномалий. Так, в Приволжском федеральном округе не исключены заморозки до минус 2°C. Аналогичные погодные условия буду и на юге Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе ударят морозы до — 11°C, на юге Сибири до минус 3-4°C.

Ранее синоптики предупредили о распространении по России пожароопасных условий.

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