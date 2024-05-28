Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швецию попросили пока не отправлять истребители Gripen Украине

МО Швеции: нас попросили подождать с отправкой истребителей Gripen Украине

close
100%
Global Look Press

Страны международной коалиции по поддержке Украины в военно-воздушной сфере попросили Швецию пока не отправлять Киеву истребители JAS Gripen. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон шведскому агентству TT, передает ТАСС.

«Другие страны, входящие в коалицию, призвали нас подождать с системой Gripen», — сказал Йонсон.

Причину такой просьбы глава Минобороны не уточнил.

В марте сообщалось, что власти Швеции продолжают обсуждать поставку Украине истребителей JAS Gripen, которую Стокгольм согласился рассмотреть при условии вступления в НАТО.

26 мая министр обороны Швеции Йонсон заявлял, что Украина вправе наносить удары западным оружием по территории РФ.

28 мая Бельгия пообещала поставить Украине несколько истребителей F-16 уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты F-16 продолжат подготовку в Европе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами