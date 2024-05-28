Швецию попросили пока не отправлять истребители Gripen Украине

Страны международной коалиции по поддержке Украины в военно-воздушной сфере попросили Швецию пока не отправлять Киеву истребители JAS Gripen. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон шведскому агентству TT, передает ТАСС.

«Другие страны, входящие в коалицию, призвали нас подождать с системой Gripen», — сказал Йонсон.

Причину такой просьбы глава Минобороны не уточнил.

В марте сообщалось, что власти Швеции продолжают обсуждать поставку Украине истребителей JAS Gripen, которую Стокгольм согласился рассмотреть при условии вступления в НАТО.

26 мая министр обороны Швеции Йонсон заявлял, что Украина вправе наносить удары западным оружием по территории РФ.

28 мая Бельгия пообещала поставить Украине несколько истребителей F-16 уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты F-16 продолжат подготовку в Европе.