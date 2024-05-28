Воздушная тревога объявлена в Харьковской области

В Харьковской области Украины утром 28 мая объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
«07:42 Воздушная тревога в Херсонской области!» — пишет украинский Telegram-канал, мониторящий сигналы тревоги.
Других подробностей не приводится.
В ночь на 28 мая сирены звучали в Черкасской и Киевской областях Украины.
До этого воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Кроме того, в Днепропетровской области Украины был поврежден инфраструктурный объект и ЛЭП.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной.
Ранее в Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры.