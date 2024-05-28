Воздушная тревога объявлена в Харьковской области

В Харьковской области Украины утром 28 мая объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

«07:42 Воздушная тревога в Херсонской области!» — пишет украинский Telegram-канал, мониторящий сигналы тревоги.

Других подробностей не приводится.

В ночь на 28 мая сирены звучали в Черкасской и Киевской областях Украины.

До этого воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Кроме того, в Днепропетровской области Украины был поврежден инфраструктурный объект и ЛЭП.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной.

Ранее в Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры.