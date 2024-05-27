ВСУ обстреливают поселок Красное в Шебекино

Вооруженные силы Украины ведут обстрел поселка Красное в Шебекинском городском округе. Соответствующая публикация была размещена мэрией Белгорода в своем Telegram-канале.

Жителей поселка призвали спуститься в укрытия или подвальные помещения.

До этого белгородские средства ПВО сбили самолет ВСУ под Волчанском.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.