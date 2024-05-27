Сбитый самолет ВСУ летел в сторону ДНР

Российский комплекс С-400 сбил под Волчанском один из двух военных самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Донецкой народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, пилотам сбитого МиГ-29, предварительно, выжить не удалось. Второй самолет смог улететь.

Канал добавил, что военные воздушные суда летели из Полтавской области.

В то же время Shot писал, что по МиГ-29 ВСУ отработал комплекс С-300. Сообщалось, что истребитель смогли сбить белгородские средства ПВО.

До этого Mash отмечал, что накануне в районе Волчанска был замечен бывший словацкий МиГ-29AS с бомбами GBU-39B SDB. Это управляемые высокоточные снаряды американского производства, созданные для увеличения числа целей, поражаемых за один вылет самолета.

В мае неназванный боец 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск заявил, что российские военнослужащие со всех сторон наступают на город Волчанск. По информации американских журналистов, командование Вооруженных сил РФ рассредоточило свои отряды на всем поле боя, в результате чего линия фронта для ВСУ оказалась размыта, приходится вести сражение сразу на 360 градусов.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительный прогноз для Украины по Волчанску.