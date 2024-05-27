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Белгородские средства ПВО сбили самолет ВСУ

Shot: белгородские средства ПВО сбили самолет ВСУ под Волчанском

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РИА Новости

Белгородским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Источник канала рассказал, что по украинскому воздушному судну отработал комплекс С-300. Расстояние от Белгорода до Волчанска (Харьковская область) составляет около 55 км.

Южнее Волчанска наблюдается дым. Тип сбитого самолета сейчас уточняется, добавили журналисты.

До этого неназванный боец 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск заявил, что российские военнослужащие со всех сторон наступают на город Волчанск. По информации американских журналистов, командование Вооруженных сил РФ рассредоточило свои отряды на всем поле боя, в результате чего линия фронта для ВСУ оказалась размыта, приходится вести сражение сразу на 360 градусов.

24 мая координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что под контролем ВС РФ находится уже более половины территории Волчанска.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительный прогноз для Украины по Волчанску.

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