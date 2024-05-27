Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Социальному фонду в Нижних Серогозах. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удар пришелся на 9:13 мск. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал.

Пострадавших в результате прилета отвезли в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь, заключил Сальдо.

Сейчас, по данным Сальдо, место прилета оцепили. «Противник перешел к тактике повторных обстрелов, чтобы причинить больше вреда, как это было недавно в Скадовске», — напомнил губернатор.

22 мая повреждение станции в результате обстрела ВСУ привело к аварийному отключению электроснабжения в Скадовском, Алешкинском, Каланчакском, Голопристанском и Чаплынском муниципальных округах. На некоторое время без света остались 26 570 абонентов Херсоноблэнерго в 110 населенных пунктах.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.