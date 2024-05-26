Пограничники РФ отрабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в НАТО

Российские пограничники на Балтике вырабатывают новые тактики на фоне вступления Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил сотрудник пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Игорь Грицай в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Производятся комплексные мероприятия по довооружению, перевооружению, дооснащению. Вырабатываются новые тактические приемы, как против борьбы с БПЛА, безэкипажными катерами, также для эффективного применения оружия и технических средств при надежной защите и охране государственной границы», — заявил Грицай.

25 мая спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов сообщил, что НАТО формирует сеть киберлабораторий у России в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, в будущем – в Грузии и Молдавии.

Днем ранее бывший генерал-майор Вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекку Товери сказал, что Аландские острова, имеющие демилитаризованный статус, являются «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО.

Ранее в Польской разведке заявили о готовности России к «мини-операции» против НАТО.