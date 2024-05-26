ВСУ атаковали беспилотником грузовик в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в городе Шебекино. В результате взрыва водитель не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения. На месте работают оперативные службы.

В этот же день Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

Утром 26 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью.

До этого Минобороны России сообщало, что в ночь на 26 мая российские силы ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников над территорией Российской Федерации.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.