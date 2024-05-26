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Российские солдаты спасли жителей Волчанска от обстрелов со стороны ВСУ

МО: российские военные эвакуировали жителей Волчанска из-под обстрелов ВСУ

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали людей из Волчанска в Харьковской области, которые терпели обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства РФ, в ходе отступления боевики ВСУ атакуют артиллерией и беспилотниками дома мирных жителей.

«Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна... Но как сами говорят, в живых остались чудом и только благодаря героизму российских военных», — отмечается в сообщении Минобороны.

Сейчас они находятся на лечении в одной из больниц Белгородской области. По словам пациентов, до эвакуации они провели две недели в подвале, во время обстрела мужчина был ранен в руку.

Когда российские военные нашли Константина и Светлану, они прятались под деревом от атаки со стороны ВСУ. Солдаты Северной группировки войск забрали пострадавших.

«Мужчина был ранен. У него на левой руке не было пальцев. Он рассказал, что прилетел вражеский дрон и спикировал на них», — рассказал водитель с позывным Кулибин.

Спасенные сообщили, что украинские военные оборудуют огневые точки в домах мирных жителей, а при отступлении разрушают все.

Накануне Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений ВСУ в связи с тем, что украинские военные в населенных пунктах Харьковской области оставили свои позиции при наступлении армии России. По данным следствия, офицеры и солдаты 125-й бригады ВСУ не организовали должным образом оборону, что стало причиной потери позиций.

Ранее в Британии заявили об отрезанном положении ВСУ в Волчанске.

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