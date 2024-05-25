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Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно информации главы области, украинская армия применила беспилотники-камикадзе. Между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сдетонировал при падении и спалил движущийся по трассе автомобиль. В результате атаки пострадала девятилетняя девочка. Медики диагностировали ей осколочное ранение левой голени. Сейчас раненая госпитализирована.

В хуторе Панков Шебекинского городского округа БПЛА-камикадзе попали в жилой частный дом, хозяйственную постройку и три машины, в результате чего последние воспламенились. Пострадавших не зафиксировано, заключил Гладков.

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