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Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ, есть пострадавшая

Гладков: женщина была контужена при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Шебекино

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Inna Varenytsia/Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал город Шебекино Белгородской области, пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что беспилотник упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал.

«В результате взрыва пострадала мирная жительница — у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей», — написал он, подчеркнув, что женщину доставили в больницу.

Кроме того, был поврежден легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

Днем 25 мая губернатор Белгородской области сообщал, что село Безымено подверглось атаке украинских дронов-камикадзе, в результате нее полностью сгорел грузовой автомобиль «Газель».

Утром Вооруженные силы Украины дважды атаковали город Шебекино при помощи беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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