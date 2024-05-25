Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ, есть пострадавшая

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал город Шебекино Белгородской области, пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что беспилотник упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином и сдетонировал.

«В результате взрыва пострадала мирная жительница — у нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей», — написал он, подчеркнув, что женщину доставили в больницу.

Кроме того, был поврежден легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

Днем 25 мая губернатор Белгородской области сообщал, что село Безымено подверглось атаке украинских дронов-камикадзе, в результате нее полностью сгорел грузовой автомобиль «Газель».

Утром Вооруженные силы Украины дважды атаковали город Шебекино при помощи беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.