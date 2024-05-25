Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные за сутки сбили 25 украинских беспилотников

Минобороны: ВС России за сутки сбили 25 БПЛА, бомбу Hammer и три ракеты HARM

close
100%
Global Look Press

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток сбили 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины как в зоне спецоперации, так и над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

Помимо дронов, российские военные сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Незадолго до этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино. Из-за взрыва оказалась повреждена кровля заведения. Никто из мирных жителей не пострадал.

Утром 25 мая стало известно, что в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области другой украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбито лобовое стекло и поврежден кузов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами