Российские военные за сутки сбили 25 украинских беспилотников

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток сбили 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины как в зоне спецоперации, так и над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

Помимо дронов, российские военные сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Незадолго до этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино. Из-за взрыва оказалась повреждена кровля заведения. Никто из мирных жителей не пострадал.

Утром 25 мая стало известно, что в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области другой украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Водитель от взрыва не пострадал, однако у машины выбито лобовое стекло и поврежден кузов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.