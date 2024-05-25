На Украине признали потери позиций восточнее Евгеньевки

Генштаб Вооруженных сил Украины признал потери позиций восточнее Евгеньевки на Покровском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале ВСУ.

При этом успех ВС РФ назван лишь «частичным».

«ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — подчеркивается в публикации.

До этого главком ВСУ Александр Сырский назвал Покровское и Кураховское направления самыми сложными для ВСУ в ДНР.

По словам главкома ВСУ, тяжелые для украинской армии боевые действия идут также в районе Ивановского, Часова Яра, а также неподалеку от Кисловки на Купянском направлении. На Харьковском направлении ВСУ обороняются, коротко отметил Сырский.

По данным Министерства обороны России, ВС РФ за неделю взяли под контроль три населенных пункта. Речь идет о Белогоровке, Клещеевке и Андреевке в Донецкой народной республике.

Ранее Кадыров заявил о необходимости «забрать» Одессу и Харьков «в этот месяц».