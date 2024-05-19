Немецкий офицер заявил об острой нехватке кадров в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой кадров. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt, опубликованном на YouTube.

По мнению Рихтера, резервы украинской армии не успеют вступить в бой в ключевой момент, так как власти Украины поздно приняли новый закон о мобилизации.

«До того момента как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать, упорядочить и обучить их», — считает он.

18 мая испанское издание El Pais сообщало, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.

До этого министерство обороны Украины признало сбой приложения для регистрации военнообязанных «Резерв+».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее кабмин Украины продлил отсрочку от призыва сотрудникам железной дороги.