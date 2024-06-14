Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в настоящее время в мире формируется более трезвая оценка ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат пообщался с журналистами в преддверии заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западных вооружений на Украину. Встреча запланирована на 14 июня и была запрошена российской стороной.

«Наши усилия по «выявлению» лицемерия и «двойных стандартов» Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего [на Украине]», — отметил Небензя.

Он добавил, что «антироссийской пропаганде» западных государств становится все сложнее одурачить большинство стран — членов ООН. В том числе это происходит из-за попыток США и их союзников навязать мировому большинству украинскую повестку вместо обсуждения более важных для него вопросов, резюмировал постоянный представитель РФ при всемирной организации.

12 июня российский посол в КНР Игорь Моргулов заявил о неприятии мировым большинством попыток западных держав изолировать РФ. Он уточнил, что позиция развивающихся государств по этому вопросу стала отчетливо видна в ходе подготовки первой мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее Европейский союз (ЕС) обвинили во лжи относительно украинского кризиса.