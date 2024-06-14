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Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами

РИА Новости: Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами

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Alexey Malgavko/Reuters

Украина вывозит зерно за границу рекордными темпами: в феврале — мае экспорт намного превысил 5 млн тонн, подобное произошло впервые за последние шесть лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни и минсельхоза.

Агентство уточняет, что с февраля по май 2024 года украинские компании вывезли за границу 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, или в среднем по 5,56 млн тонн в месяц.

При этом в среднем в эти месяцы в предыдущие шесть лет республика экспортировала 14,7 млн тонн зерна. Если брать период до начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года, то показатель составит 15,7 млн тонн.

Данные таможенной службы указывают на то, что с января по апрель основным покупателем украинского зерна была Испания — на эту страну приходится почти треть всей пшеницы и пятая часть кукурузы. При этом в 2023 году главными импортерами данного зерна были Китай (кукуруза) и Турция (пшеница).

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов высказал мнение, что ускорение темпов вывоза зерна за рубеж может быть связано с наступлением армии России и растущими негативными настроениями среди аграриев Украины.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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