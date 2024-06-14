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Байден начал «блуждать» после выступления парашютистов на саммите G7

NYP: Мелони пришлось возвращать начавшего блуждать Байдена на саммите G7

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Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министру Италии Джордже Мелони во время саммита «Большой семерки» (G7) пришлось помочь начавшему «блуждать» президенту США Джо Байдену вернуться к коллегам. Об этом пишет газета The New York Post.

Журналисты рассказали, что инцидент произошел после выступления парашютистов, которое состоялось в рамках саммита. Сначала главы государств — членов G7 вместе с руководителями Европейской комиссии (ЕК) и Европейского совета приветствовали парашютистов, аплодируя им. При этом американский лидер уже в этот момент начал отвлекаться и смотреть в другую сторону.

Впоследствии хозяин Белого дома отдалился от группы политиков и направился к одному из парашютистов. Он сказал ему что-то, одновременно показав одобрительный жест рукой.

После этого итальянскому премьер-министру пришлось попросить Байдена вернуться на прежнее место. Мелони подошла к президенту США, все еще развернувшись лицом к другим зарубежным коллегам, и рукой показала ему, где надо встать и в какую сторону смотреть.

Когда американский лидер вернулся к группе политиков, лидеры стран — членов «Большой семерки» встали вместе ради общей фотографии. Хозяин Белого дома надел привычные солнцезащитные очки, хотя на улице уже вечерело.

При этом авторы статьи обратили внимание, что видеозапись с инцидентом попала в СМИ и социальные сети. Более того, ее прокомментировал заместитель пресс-секретаря администрации главы государства Эндрю Бейтс. Он опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, в котором заявил об «искажении» ролика.

«[Байден] поздравляет одного из парашютистов и одобрительно показывает ему большой палец вверх», — подчеркнул представитель Белого дома.

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