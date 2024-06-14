Силы ПВО перехватили 70 дронов ВСУ над российским регионом

В ночь на 14 июня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще два — над Волгоградской, шесть БПЛА — над Воронежской, шесть — над Курской, еще один беспилотник — над Республикой Крым.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о нарушении электроснабжения в Морозовском районе региона в результате атаки беспилотников ВСУ.

Чиновник также сообщал, что массовая атака беспилотников была отражена ночью в Ростовской области силами противовоздушной обороны. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.