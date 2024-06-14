На атакованном хуситами судне Tutor находились граждане Филиппин

На борту торгового судна Tutor, которое накануне атаковали йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море, находился филиппинский экипаж. Об этом сообщило министерство иностранных дел Филиппин, передает Филиппинское информационное агентство.

Принадлежащее Греции судно шло под флагом Либерии. Филиппинское ведомство не уточнило число своих граждан, находившихся на борту корабля.

В министерстве заявили, что правительство Филиппин примет все необходимые меры для обеспечения безопасности филиппинского экипажа и добьется правосудия. В МИД призвали все государства — члены ООН защищать права моряков.

В результате атаки йеменских хуситов торговое судно Tutor 12 июня получило значительные повреждения. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен с применением беспилотного катера, нескольких дронов и баллистических ракет.

13 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы в Аденском заливе нанесли удар по судну Verbena, принадлежащему Украине. Во время нападения тяжелые ранения получил один моряк.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.