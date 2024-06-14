Стали известны подробности о ночной атаке дронов ВСУ на Воронежскую область

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лискинском районе Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа заметили около 3:00 (совпадает с мск). Сработавшие в Воронежской области средства ПВО успешно ликвидировали заданные цели, но без последствий не обошлось.

«В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал глава субъекта.

Он добавил, что возгорание на объекте зафиксировано не было.

Как сказал Гусев, во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Иные повреждения инфраструктурных объектов отсутствуют, подытожил губернатор.

В ночь на 14 июня глава Воронежской области заявил, что украинские дроны атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. Атака была совершена со сверхмалой высоты. При этом Гусев отметил, что в результате действий бойцов ВСУ на территории нефтебазы был незначительно поврежден резервуар с топливом.

Ранее три беспилотника ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области.