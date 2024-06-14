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Почти 90 беспилотников ВСУ ночью атаковали российские регионы

Минобороны сообщило о ночной атаке 87 беспилотников на Крым и другие регионы РФ

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Evgeniy Maloletka/AP

В ночь на 14 июня 87 крылатых беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали шесть российских регионов. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, большую часть — 70 единиц — дронов российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью. Еще шесть были уничтожены над Курской областью, шесть — над Воронежской, два — над Белгородской, два — над Волгоградской и один — над Крымом.

Информацию о возможных пострадавших и разрушениях МО РФ не привело, однако известно, что в Воронежской области обломки украинского дрона повредили резервуар нефтебазы. По словам губернатора региона Александра Гусева, во время атаки никто из местных жителей не пострадал.

В Ростовской области после атаки беспилотников в нескольких населенных пунктах оказалось нарушено электроснабжение. Потребителей перевели на резервную схему.

Ранее стало известно, какую сумму хотят выделить Нидерланды на беспилотники для ВСУ.

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