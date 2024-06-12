В Армении в результате действий полиции пострадала корреспондент Mediahub Наре Геворкян

В Армении в результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Она упала на землю, оказавшись под ногами полицейских. В настоящий момент ее увозит «Скорая помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждена техника Геворкян и других представителей СМИ.

До этого РИА Новости сообщало, что у парламента Армении в Ереване, где выступает премьер-министр страны Никол Пашинян, начались стычки между полицией и протестующими.

Протестующие пытаются прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытаются их оттеснить.

Также Пашинян во время «Правительственного часа» заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.