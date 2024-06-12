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Сычев об остановке матча из-за ракетной опасности: слово «страх» сейчас неактуально

Сычев о ракетной опасности во время матча: мы выполняем свою работу

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пресс-служба РФС

Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев отреагировал на остановку матча Второй лиги против курского «Авангарда» из-за сигнала о ракетной опасности, заявив, что слово «страх» сейчас не актуально, передает «Матч ТВ».

«Слово «страх» сейчас в принципе неактуально после всех событий. Мы все вместе, все — одна страна. Мы просто играем в футбол и выполняем свою работу», — сказал Сычев.

На 72-й минуте встречи на стадионе была объявлена угроза ракетной опасности. Игра была возобновлена после снятия воздушной тревоги без зрителей на трибунах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее прерванный из-за угрозы ракетной атаки матч в Курске завершился ничьей.

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