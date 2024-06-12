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G7 вырабатывает конкретные договоренности по изъятию российских замороженных активов

Белый дом: G7 вырабатывает договоренности по изъятию замороженных активов России

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Claudia Greco/Reuters

«Большая семерка» (G7) вырабатывает конкретные договоренности по изъятию замороженных активов России для Украины, отмечается «хороший прогресс». Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Он отметил, что США планируют представить конкретный план в совместной декларации лидеров G7.

«То, над чем мы работаем, это структура, которая будет не общей, а конкретной с точки зрения того, что повлечет за собой», — сказал Салливан.

При этом он добавил, что в этой декларации не будут прописаны все детали плана по использованию активов, так как «технические специалисты продолжают работу над ним».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники Украины должны использовать замороженные активы России для помощи Киеву.

На прошлой неделе агентство Reuters писало, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов.

Ранее США оценили ситуацию с выделением Украине $50 млрд кредитной помощи.

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