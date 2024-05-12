Мурашко назвал число пострадавших в результате обрушения дома в Белгороде

Кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что при обрушении подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, все они направлены в медицинские учреждения.

В экстренных службах региона уточнили, что почти весь дом оказался поврежден в результате взрыва.

«Повреждения получил почти весь дом. Обрушились 16 квартир между 4-м и 5-м подъездами», — говорится в сообщении.

Всего в многоквартирном доме 502 квартиры в 8 подъездах.

12 мая на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в результате попадания снаряда ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде и помогал разбирать завалы. Губернатор региона помог оперативным службам и жителям расчистить путь для проезда автомобилей спасателей к месту обрушения.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода.