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Мурашко назвал число пострадавших в результате обрушения дома в Белгороде

Мурашко: при обрушении дома в Белгороде пострадали 17 человек

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что при обрушении подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде пострадали 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, все они направлены в медицинские учреждения.

В экстренных службах региона уточнили, что почти весь дом оказался поврежден в результате взрыва.

«Повреждения получил почти весь дом. Обрушились 16 квартир между 4-м и 5-м подъездами», — говорится в сообщении.

Всего в многоквартирном доме 502 квартиры в 8 подъездах.

12 мая на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в результате попадания снаряда ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде и помогал разбирать завалы. Губернатор региона помог оперативным службам и жителям расчистить путь для проезда автомобилей спасателей к месту обрушения.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода.

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Обрушение дома в Белгороде
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