Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 15.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Аналогичный инцидент произошел в регионе около 13:40 мск. Тогда оборонное ведомство так же отчиталось об успешном уничтожении дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона пострадала жительница села Репяховка Краснояружского района. Она получила черепно-мозговую травму. Врачи районной больницы оказали женщине всю необходимую помощь.

6 июня подпольщики проинформировали, что армия России нанесла удар по аэродрому в Запорожье, откуда ВСУ запускали беспилотники в сторону России.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.